Маминов отправлен в отставку с поста главного тренера «Актобе» после первого сбора

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов отправлен в отставку с поста наставника «Актобе». Напомним, специалист стал тренером клуба в январе 2020 года.



«После первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная. Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков, мягко говоря, разочаровал, в команде сложилась напряжённая обстановка. Сегодня председатель правления „Актобе“ принял решения отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинул расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на странице «ВКонтакте».



Владимир Маминов выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера московской команды. Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».

Владимир Маминов возглавил «Актобе»