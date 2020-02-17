Новый обзор: 300 млн рублей от «Тинькофф Банка» для РПЛ! Это много или мало?
Новый обзор на канале «Чемпионата» в YouTube о самой главной футбольной сделке России в 2020 году – контракте между «Тинькофф Банком» и Российской Премьер-Лигой. В ёмком и понятном формате мы разберём условия и сумму контракта с разных сторон. Вспомним всех спонсоров чемпионата России и расскажем о титульном спонсорстве в европейских лигах.
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
19:50
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
18:48
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
17:38
-
17:33
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
16:58
-
16:58
-
16:42
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:09
-
16:03
-
15:56
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:50
Партнерский контент