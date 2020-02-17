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Новый обзор: 300 млн рублей от «Тинькофф Банка» для РПЛ! Это много или мало?

Новый обзор: 300 млн рублей от «Тинькофф Банка» для РПЛ! Это много или мало?
Футбол / РПЛ 0

Новый обзор на канале «Чемпионата» в YouTube о самой главной футбольной сделке России в 2020 году – контракте между «Тинькофф Банком» и Российской Премьер-Лигой. В ёмком и понятном формате мы разберём условия и сумму контракта с разных сторон. Вспомним всех спонсоров чемпионата России и расскажем о титульном спонсорстве в европейских лигах.

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