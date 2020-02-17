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К. Колесниченко: летом ЦСКА может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я не подошёл

К. Колесниченко: летом ЦСКА может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я не подошёл
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко прокомментировал отказ ЦСКА подписывать с ним контракт.

«Не рад, что не подписал контракт с ЦСКА, но сбор был плодотворным. Поработал с высококлассными игроками, специалистами, в топовом клубе России. Не скажу, что очень сильно расстроился. Это футбол, всякое бывает. Есть и моя вина: значит, не показал себя полностью. Плюс в футболе важно попасть к своему тренеру. Возможно, Виктор Михайлович просто не мой тренер. А может, я себя плохо показал.

Был финальный разговор с Гончаренко, когда он сказал, что контракт подписывать не будут. Он всё рассказал, подробно объяснил. Подробности оставлю при себе. Виктор Михайлович сказал, что летом может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я пока не подошёл», — сказал Колесниченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Возможно, Гончаренко не мой тренер». ЦСКА отказался от очередного новичка
Кирилл Колесниченко о том, почему не прошёл просмотр в ЦСКА, Гончаренко, интересе «Зенита» и недопонимании с «Чертаново».
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