Дель Пьеро: не думаю, что Месси размышляет об уходе из «Барселоны»
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси — гений. Не думаю, что он размышляет об уходе из „Барселоны“. У него прочные отношения с клубом. Всё говорит о том, что он может остаться в „Барселоне“ до конца карьеры. Это будет хорошая история», — приводит слова Дель Пьеро Goal.com.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси в 19 матчах чемпионата Испании забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.
«Барселона» набрала 52 очка в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 52 очка в 24 матчах. В тройку лидеров входит и «Хетафе» (42).
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