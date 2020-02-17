Тухель: Неймар способен в одиночку решать исход матчей

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».



«Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать ещё более изобретательно. Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать своё мастерство, показать себя на весь мир», — приводит слова Тухеля Goal.com.



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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