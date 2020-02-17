Сулейманов: не верил в уход Игнатьева из «Краснодара». Думал, всё уляжется

Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов сказал, что расстроился из-за перехода одноклубника, Ивана Игнатьева, в «Рубин».

«Игнатьев мне рассказывал, как развивалась ситуация, но я не верил в его уход. Думал, прикалывается. Мне казалось, всё уляжется. Но вышло иначе. Когда всё стало серьёзно, мне, как его другу, стало тяжело. Хотя, если такое пойдёт ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше, как футболист, буду только рад. Могу только пожелать ему удачи.



Мы с Иваном были знакомы до того, как я переехал в академию „Краснодара“. Играли друг против друга, и я написал ему в социальной сети. Когда приехал в «Краснодар», мы уже были знакомы, и со временем он стал одним из самых близких друзей», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.