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Кокорин: ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе «Сочи»

Кокорин: ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал результат товарищеского матча с «Динамо» (3:1) и высказался о работе с партнёрами по сочинской команде.

«Команда показала, что может играть агрессивно, может атаковать. У нас есть ещё время, чтобы наиграть связи. Мы сделали небольшой шажок вперёд. Знаю возможности Нобоа и других игроков команды. Ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат.

Узнал, что буду играть, когда ехал на матч. Было важно быстрее начать сыгрываться с ребятами. Нужно набирать форму, нам предстоят важные матчи. Главное — подойти к ним без травм», — сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе «Сочи», опубликованном на странице команды в «Инстаграме».

Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/2020.

Дубль Кокорина принёс «Сочи» победу в матче с «Динамо»
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