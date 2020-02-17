Кокорин: ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал результат товарищеского матча с «Динамо» (3:1) и высказался о работе с партнёрами по сочинской команде.
«Команда показала, что может играть агрессивно, может атаковать. У нас есть ещё время, чтобы наиграть связи. Мы сделали небольшой шажок вперёд. Знаю возможности Нобоа и других игроков команды. Ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат.
Узнал, что буду играть, когда ехал на матч. Было важно быстрее начать сыгрываться с ребятами. Нужно набирать форму, нам предстоят важные матчи. Главное — подойти к ним без травм», — сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе «Сочи», опубликованном на странице команды в «Инстаграме».
Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/2020.
- 17 февраля 2020
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