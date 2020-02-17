«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 26-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Батшуайи, Педро.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Бэйли, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Фернандеш, Джеймс, Марсьяль.

«Челси» набрал 41 очко в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (35) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 76 очков в 26 матчах.