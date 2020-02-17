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Месси и Хэмилтон разделили награду Laureus «Спортсмен года»

Месси и Хэмилтон разделили награду Laureus «Спортсмен года»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года», сообщает пресс-служба премии на своей странице в «Твиттере».

Футболист разделил престижный приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Впервые в истории награду получили два спортсмена, так как они набрали одинаковое количество голосов. В номинации «Спортсмен года» на победу претендовали также теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, мотогонщик Марк Маркес и легкоатлет Элиуд Кипчоге.

«Для меня большая честь быть первым игроком в моей команде, получившим эту награду, и я благодарю академию», — прокомментировал победу Месси.

В 2019 году Месси выиграл уже шестой «Золотой мяч». Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом Формулы-1.

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