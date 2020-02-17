Месси и Хэмилтон разделили награду Laureus «Спортсмен года»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года», сообщает пресс-служба премии на своей странице в «Твиттере».
Футболист разделил престижный приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Впервые в истории награду получили два спортсмена, так как они набрали одинаковое количество голосов. В номинации «Спортсмен года» на победу претендовали также теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, мотогонщик Марк Маркес и легкоатлет Элиуд Кипчоге.
«Для меня большая честь быть первым игроком в моей команде, получившим эту награду, и я благодарю академию», — прокомментировал победу Месси.
В 2019 году Месси выиграл уже шестой «Золотой мяч». Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом Формулы-1.
- 17 февраля 2020
-
23:09
-
23:01
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:27
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:37
-
20:24
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
19:50
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
18:48
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:08
-
18:02
-
18:01