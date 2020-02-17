К. Новиков: во втором тайме с «Сочи» мы, по-моему, остались в раздевалке

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш команды в товарищеском матче с «Сочи» (1:2).

«В первом тайме действовали компактно, хорошо переходили из обороны в атаку, ничего не дали создать сопернику. Первый тайм понравился. Во втором мы, по-моему, остались в раздевалке. И это проблема. Единственный плюс — это случилось здесь и сейчас, а не позже. Проанализируем игровые ошибки. Вчера провели двухразовое занятие, и это сказалось на состоянии ребят. Мы однозначно провалили второй тайм.



В первом тайме Комличенко здорово цеплялся за мяч, и у нас была поддержка. Был хороший выход из обороны. Во втором тайме наши инсайды не всегда бежали туда, куда нужно было, не всегда поддерживали Колю. Так что нам есть над чем работать», — приводит слова Новикова пресс-служба московского клуба.