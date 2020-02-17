«Челси» следит за Милинкович-Савичем

«Челси» интересуется сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинкович-Савичем, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

«Вчера скаут „Челси“ присутствовал на матче „Лацио“ — «Интер» и следил за Милинкович-Савичем. Синие рассматривают возможность его трансфера летом", — написал журналист.

Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2024 года.