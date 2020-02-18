Сулейманов: Это'О отбил мне пятюню

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как он в первый раз увидел камерунского форварда Самуэля Это'О.

«Прогуливал ли школу из-за футбола? Бывало. Играть же приятнее, чем сидеть на уроках. Однажды я пропустил один день, затем второй, и тогда учительница позвонила и всё рассказала маме. Мне тогда влетело жёстко. Мама могла даже немножечко побить. Это был примерно шестой класс. Тогда на «Анжи» много народу ходило. Особенно когда приехали звёзды. Конечно, на меня это влияло. Атмосфера привлекала. Жаль, что теперь в Дагестане нет большой команды. Помню, мы однажды подавали мячи. Матч первого тура – перед игрой капитаны шли поднимать флаг России. Это'О пробегал мимо меня, я протянул ему руку, и он отбил мне пятюню“, — рассказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту „Чемпионата“ Григорию Телингатеру.