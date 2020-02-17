Марсьяль ударом головой открыл счёт в матче с «Челси»

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль открыл счёт в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Форвард ударом головой замкнул навес в исполнении Аарона Ван-Биссаки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



«Челси» набрал 41 очко в 25 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (35) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 76 очков в 26 матчах.

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