Клопп: по сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился мнением о наставнике мадридской команды Диего Симеоне.
«Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке. Но если я нахожусь на четвёртом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб со счётом 2:0 обыграл «Тоттенхэм Хотспур».
Клопп: успехи «Ливерпуля» в АПЛ ничего не будут значить в матче с «Атлетико»
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38
-
23:32
-
23:09
-
23:01
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:27
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:37
-
20:24
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
19:50
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
18:48
-
18:42
-
18:39
Партнерский контент