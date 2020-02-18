Клопп: по сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился мнением о наставнике мадридской команды Диего Симеоне.



«Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке. Но если я нахожусь на четвёртом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб со счётом 2:0 обыграл «Тоттенхэм Хотспур».

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