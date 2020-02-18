Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: по сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский

Клопп: по сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился мнением о наставнике мадридской команды Диего Симеоне.

«Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке. Но если я нахожусь на четвёртом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб со счётом 2:0 обыграл «Тоттенхэм Хотспур».

Клопп: успехи «Ливерпуля» в АПЛ ничего не будут значить в матче с «Атлетико»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020