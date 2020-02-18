Магуйар увеличил разрыв в счёте в матче с «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйар отличился в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
На 66-й минуте Магуайр выиграл верх после подачи с углового и отправил мяч в сетку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
«Челси» набрал 41 очко в 25 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (35) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 76 очков в 26 матчах.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Расписание матчей АПЛ сезона-2019/2020
- 18 февраля 2020
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38
-
23:32
-
23:09
-
23:01
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:27
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:37
-
20:24
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
19:50
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
18:48
-
18:42
-
18:39