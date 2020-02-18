Магуйар увеличил разрыв в счёте в матче с «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйар отличился в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

На 66-й минуте Магуайр выиграл верх после подачи с углового и отправил мяч в сетку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



«Челси» набрал 41 очко в 25 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (35) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 76 очков в 26 матчах.

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