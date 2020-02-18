«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» благодаря голам Марсьяля и Магуайра

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Ассистентом в данном эпизоде выступил защитник манкунианского клуба Аарон Ван-Биссака. На 66-й минуте защитник Гарри Магуайр упрочил преимущество «красных дьяволов», забил с передачи полузащитника Бруну Фернандеша. Стоит отметить, что два гола «Челси» были отменены после просмотра VAR.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (41) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 76 очков в 26 матчах.

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