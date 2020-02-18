В «Химках» сменится руководство. Свой пост может покинуть и Юран

Как стало известно «Чемпионату», в подмосковных «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства. Гендиректор клуба Василий Иванов покинет свой пост. Главного тренера Сергея Юрана вызвали в Москву, чтобы обсудить с ним его тренерское будущее. Не исключено, что перемены затронут и его.

Напомним, что 50-летний Юран возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Ранее он возглавлял «Алмаз», ставропольское «Динамо», «Диттон», ТФМК, «Шинник», «Локомотив» (Астана), «Симург», «Сибирь», «Балтику», «Мику» и «Зоркий».

«Химки» располагается на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Подмосковная команда набрала 50 очков в 25 турах чемпионата. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Томью». Встреча состоится 9 марта.