Смолов рассказал о голе «Реалу» в эфире «Вечернего Урганта»

30-летний российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов в эфире «Вечернего Урганта» дал комментарий по поводу своего дебютного гола в чемпионате Испании, забитого в ворота мадридского «Реала» в матче 24-го тура Ла Лиги (2:2).
— Мы поздравляем тебя, вся студия аплодирует и все зрители в нашей стране. Ты сделал невозможное!
— Спасибо! Почему невозможное? До меня наши соотечественники в лице Валерия Карпина и Александра Мостового забивали «Реалу». Я продолжил традицию, начатую ими.
— Планируешь ли ты забивать в дальнейших матчах или ты уже выполнил основную задачу? Или даже перевыполнил?
— Я уже на самом деле в ближайшее время собираюсь в аэропорт. Можно улетать со спокойной душой (смеётся).
— Кому из испанских клубов ты ещё планируешь забить и укажи, в какое время, если можно?
— Я наперёд не знаю. Предлагаю всем, кому интересен футбол и в первую очередь тебе, как самому большому и преданному фанату в студии, смотреть матчи «Сельты» и переживать за меня. Мне будет очень приятно.
— Раз ты забил «Реалу», забей и «Барселоне»! И самое главное, тренируйся и не растеряй всё это до Евро-2020.
— Спасибо!
30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар».
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