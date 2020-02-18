Лэмпард: Магуайра должны были удалить, а гол Зума – засчитать

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги домашней встречи 26-го тура английской Премьер-лиги, в которой лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.

«Тяжело принять этот результат по многим причинам. И по футбольным, и по нефутбольным. Это футбол, и это жизнь. Я не могу пожаловаться на профессионализм моих игроков, они с опущенными головами. Тяжёлый вечер для нас. Мы не наиграли на 0:2. Не знаю, сколько ударов мы нанесли, но точно много. Если не забиваешь, нельзя победить, это понятнее с каждой неделей. Мы на четвёртом месте, и сезон начинается прямо сейчас. От нас не ждали такого результата, но мы тут.



Тяжёлый вечер для Батшуайи, нападающих судят по голам, это факт. Нам нужны голы от атаки, а в этом сезоне у нас этого не так много. Мы не можем полагаться весь сезон на Абрахама. Магуайр должен был быть удален, это очевидно. И это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. У Жиру в офсайде был ноготь, это я могу понять, такие правила сейчас. Не могу понять лишь то, почему судьи не используют мониторы», — приводит слова Лэмпарда BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (41) — на 4-м месте.