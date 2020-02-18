Райола: Погба – не собственность Сульшера. Надеюсь, он не думает, что Поль его пленник

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, выступил с критикой главного тренера манкунианцев Уле-Гуннар Сульшера.

«Поль не мой и, конечно, не собственность Сульшера. Поль — это Поль Погба. Вы не можете владеть человеком уже долгое время в Великобритании или где-либо еще. Надеюсь, Сульшер не думает, что Поль его пленник, но прежде чем Сульшер прокомментирует то, что я говорю, ему следует узнать лучше о содержании сказанного.

Я свободный человек, который может думать и выражать свои мысли. До сих пор я был слишком добр к нему. Сульшер просто должен вспомнить, что он сказал летом Полю. Думаю, Сульшер может быть расстроен по разным причинам, и сейчас он смешивает некоторые проблемы. Ему есть о чём беспокоиться. По крайней мере, если бы я был им, я бы беспокоился», — написал Райола в «Твиттере».

Ранее Райола выступил с заявлением, в котором рассказал, что общается с «Ювентусом», в том числе и о возвращении Погба. В ответ на это Сульшер заявил, что Погба является игроком «Манчестер Юнайтед», а не Райолы.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз в 7 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 результативные передачи.

Сульшер: Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», а не Райолы