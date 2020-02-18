Впервые за три года «Милан» не проиграл дома девять матчей подряд

«Милан» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл на своём поле «Торино» со счётом 1:0 и продлил беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах до девяти матчей (четыре победы, пять ничьих). Такая же серия была у «Милана» три года назад и завершилась в января 2017 года.

Последнее поражение дома «Милан» потерпел 3 ноября в матче с римским «Лацио» (1:2). Также «Милан» уступил на «Сан-Сиро» «Интеру» (2:4) во встрече 23-го тура чемпионата, но в той игре команда Стефано Пиоли выступала в качестве номинальных гостей.

После 24 туров «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В 25-м туре «россонери» сыграют в гостях с «Фиорентиной», игра состоится 22 февраля. Ближайший домашний матч «Милана» пройдёт 1 марта, красно-чёрные примут на своём поле «Дженоа».