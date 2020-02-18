Немецкие болельщики сдали в полицию мужчину, оскорблявшего игрока на расовой почве

В матче третьей лиги Германии между «Пройсен Мюнстер» и «Вюрцбургер Киккерс» один из болельщиков хозяев позволил себе оскорбить игрока «Вюрцбургера» Лероя Квадво на расовой почве, изобразив обезьяну.

Такое поведение не встретило одобрения у других болельщиков «Мюнстера», которые начали скандировать «проваливай, нацист» и выгонять мужчину со стадиона. Кроме того, зрители пожаловались на болельщика-ксенофоба полицейским, которые после разбирательства его арестовали, сообщает Bild.

Теперь болельщику-расисту за такое поведение грозит тюремное заключение сроком на пять лет, а также запрет на посещение футбольных матчей абсолютно всех турниров, которые проходят на территории Германии.