Немецкие болельщики сдали в полицию мужчину, оскорблявшего игрока на расовой почве
В матче третьей лиги Германии между «Пройсен Мюнстер» и «Вюрцбургер Киккерс» один из болельщиков хозяев позволил себе оскорбить игрока «Вюрцбургера» Лероя Квадво на расовой почве, изобразив обезьяну.
Такое поведение не встретило одобрения у других болельщиков «Мюнстера», которые начали скандировать «проваливай, нацист» и выгонять мужчину со стадиона. Кроме того, зрители пожаловались на болельщика-ксенофоба полицейским, которые после разбирательства его арестовали, сообщает Bild.
Теперь болельщику-расисту за такое поведение грозит тюремное заключение сроком на пять лет, а также запрет на посещение футбольных матчей абсолютно всех турниров, которые проходят на территории Германии.
Впервые за три года «Милан» не проиграл дома девять матчей подряд
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
06:36
-
06:12
-
05:53
-
05:33
-
04:12
-
03:42
-
02:11
-
02:00
-
01:40
-
00:55
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38
-
23:32
-
23:09
-
23:01
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:27
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:07
-
20:56
-
20:37
-
20:24
-
20:18
-
20:12
Партнерский контент