Нападающий «Газиантепспора» не забил два пенальти за пять минут

Нападающий турецкого «Газиантепспора» Мухаммет Демир в матче 22-го тура чемпионата страны с «Ризеспором» не реализовал два одиннадцатиметровых удара в течение пяти минут.

На 57-й минуте Демир пробил в перекладину, на 62-й — отправил мяч выше ворот. Курьёзный момент вызвал гнев главного тренера хозяев Мариуса Чумудикэ, который заменил Демира на 66-й минуте. Несмотря на незабитые пенальти, «Газиантепспор» одержал победу со счётом 2:0.

Видео можно посмотреть в «твиттере» румынского журналиста Эммануэля Рошу. 28-летний Мухаммет Демир перешёл в «Газиантепспора» из клуба «Истанбул Башакшехир» на правах аренды. В текущем розыгрыше чемпионата Турции Демир провёл 13 матчей и забил два мяча. Его команда после 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.