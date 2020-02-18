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Игрок «Стяуа» продолжил игру, несмотря на брошенный в него стул

Игрок «Стяуа» продолжил игру, несмотря на брошенный в него стул
Футбол / Прочие турниры 0

Курьёзный случай произошёл в матче 25-го тура чемпионата Румынии между бухарестскими «Динамо» и «Стяуа». Противостояния этих столичных команд всегда отличаются повышенным градусом эмоций на поле и на трибунах, и минувшая встреча не стала исключением.

На седьмой добавленной к первому тайму минуте (в матче было множество остановок) «Стяуа» получила право на угловой удар, подавать который отправился нападающий Флорин Тэнасе. Когда игрок подошёл к угловому флажку, в сантиметрах от него пролетело брошенное с трибун кресло. Тэнасе никак не отреагировал на это и подал угловой. После него «Стяуа» заработала пенальти и отыгралась.

Видеозапись эпизода можно посмотреть в «твиттере» румынского журналиста Эммануэля Рошу. После 25 туров «Стяуа» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Румынии, «Динамо» — на восьмой строчке.

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