«Барселона» заплатит € 20 млн за форварда «Леганеса»
«Барселона» может на этой неделе приобрести датского нападающего «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Стоимость трансфера игрока составит € 20 млн, сообщает Cadena Cope.
Именно эта сумма прописана в качестве отступных в контракте 28-летнего датчанина. Брэйтуэйт заменит выбывших из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Ранее руководство Ла Лиги разрешило «Барселоне» в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.
При этом у «Леганеса» не будет возможности заменить Брэйтуэйта. В текущем первенстве датчанин провёл 24 матча, забил шесть мячей и получил три жёлтые карточки. Ранее Брэйтуэйт выступал за «Эсьбьерг», «Тулузу», «Бордо» и «Мидлсбро».
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