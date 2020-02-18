Наставник сборной Беларуси: дай бог Шкурину заиграть в ЦСКА или быть хотя бы под основой

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель высказался о перспективах нападающего ЦСКА Ильи Шкурина в национальной команде.



«Как смотрю на будущее Шкурина в сборной? Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже названным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы под основой. Мы встречались с Ильёй, разговаривали и пришли к взаимопониманию», — приводит слова Мархеля «Прессбол».



Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Ранее 20-летний форвард выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

