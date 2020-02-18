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Сульшер: возможно, стоит поговорить с Райолой, но делать я этого не буду

Сульшер: возможно, стоит поговорить с Райолой, но делать я этого не буду
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о критике агента Мино Райолы в свой адрес.

«Я не должен комментировать через СМИ Райолу и то, что он говорит. Вероятно, я могу сам с ним обо всём поговорить, но делать этого, скорее всего, не буду. У каждого есть свой голос и мнение. Есть вещи, которые говорят о «Манчестер Юнайтед», которые вы хотите прокомментировать, но будет лучше и умнее, если вы этого не сделаете. У Погба и Райолы свои разговоры, это нормально», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее Райола выступил с заявлением, в котором рассказал, что общается с «Ювентусом», в том числе и о возвращении Погба. В ответ на это Сульшер заявил, что Погба является игроком «Манчестер Юнайтед», а не Райолы.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал 2 результативные передачи.

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