Сульшер: возможно, стоит поговорить с Райолой, но делать я этого не буду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о критике агента Мино Райолы в свой адрес.
«Я не должен комментировать через СМИ Райолу и то, что он говорит. Вероятно, я могу сам с ним обо всём поговорить, но делать этого, скорее всего, не буду. У каждого есть свой голос и мнение. Есть вещи, которые говорят о «Манчестер Юнайтед», которые вы хотите прокомментировать, но будет лучше и умнее, если вы этого не сделаете. У Погба и Райолы свои разговоры, это нормально», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Ранее Райола выступил с заявлением, в котором рассказал, что общается с «Ювентусом», в том числе и о возвращении Погба. В ответ на это Сульшер заявил, что Погба является игроком «Манчестер Юнайтед», а не Райолы.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал 2 результативные передачи.
- 18 февраля 2020
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:20Сулейманов: Это'О отбил мне пятюню Эксклюзив
-
09:00
-
08:55
-
07:23
-
06:56
-
06:36
-
06:12
-
05:53
-
05:33
-
04:12
-
03:42
-
02:11
-
02:00
-
01:40
-
00:55
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38
-
23:32
-
23:09
-
23:01
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:27