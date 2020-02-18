«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым
«Рубин» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
Соглашение между казанским клубом и 32-летним футболистом рассчитано на остаток нынешнего сезона.
Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом прошлого года. С того времени хавбек находился без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В сборную России вызывался с 2013 по 2017 год. В составе национальной команды полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей.
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