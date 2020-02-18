Бруну Фернандеш: играю за самый большой клуб в Англии, мечта сбылась
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, ставший лучшим игроком матча по версии болельщиков клуба, прокомментировал победу над «Челси» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги (2:0).
«Я чувствую себя прекрасно. Это был сложный матч, но команда показала отличную игру, и нам нужно дальше побеждать, чтобы продолжать эту серию.
С мячом мы можем играть гораздо лучше, но сегодня матч сложился удачно. Я в отличном состоянии, ведь я играю за самый большой клуб в Англии. И я действительно счастлив, моя мечта сбылась», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.
В минувшем матче с «Челси», который стал для португальца вторым, Фернандеш записал на свой счёт первую результативную передачу за клуб.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» благодаря голам Марсьяля и Магуайра
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:20Сулейманов: Это'О отбил мне пятюню Эксклюзив
-
09:00
-
08:55
-
07:23
-
06:56
-
06:36
-
06:12
-
05:53
-
05:33
-
04:12
-
03:42
-
02:11
-
02:00
-
01:40
-
00:55
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38
Партнерский контент