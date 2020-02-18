Бруну Фернандеш: играю за самый большой клуб в Англии, мечта сбылась

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, ставший лучшим игроком матча по версии болельщиков клуба, прокомментировал победу над «Челси» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги (2:0).

«Я чувствую себя прекрасно. Это был сложный матч, но команда показала отличную игру, и нам нужно дальше побеждать, чтобы продолжать эту серию.



С мячом мы можем играть гораздо лучше, но сегодня матч сложился удачно. Я в отличном состоянии, ведь я играю за самый большой клуб в Англии. И я действительно счастлив, моя мечта сбылась», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

В минувшем матче с «Челси», который стал для португальца вторым, Фернандеш записал на свой счёт первую результативную передачу за клуб.

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