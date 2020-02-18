Клопп: понятия не имею, выиграет ли Александер-Арнольд «Золотой мяч». Но Кафу — спасибо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова легендарного бразильского футболиста Кафу, заявившего, что у защитника красных Трента Александер-Арнольда есть всё, чтобы завоевать «Золотой мяч».
«Здесь есть футбольные эксперты? Выиграл ли Кафу «Золотой мяч»? Нет. И он считает, что правый защитник должен выиграть «Золотой мяч»? Я не мог бы любить Александер-Арнольда сильнее. Я восхищаюсь его навыками, он замечательный парень и всё такое. Но эти слова Кафу – невероятно позитивные. Да, у Трента большой потенциал. Выиграет он «Золотой мяч» или нет, я понятия не имею. Но спасибо Кафу за то, что он такой славный парень», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Последним защитником, которому удалось завоевать «Золотой мяч», был итальянец Фабио Каннаваро в 2006 году. В прошлом году партнёр Александер-Арнольда по команде Вирджил ван Дейк финишировал вторым в голосовании.
- 18 февраля 2020
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:20Сулейманов: Это'О отбил мне пятюню Эксклюзив
-
09:00
-
08:55
-
07:23
-
06:56
-
06:36
-
06:12
-
05:53
-
05:33
-
04:12
-
03:42
-
02:11
-
02:00
-
01:40
-
00:55
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:01
- 17 февраля 2020
-
23:47
-
23:38