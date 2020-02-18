Клопп: понятия не имею, выиграет ли Александер-Арнольд «Золотой мяч». Но Кафу — спасибо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова легендарного бразильского футболиста Кафу, заявившего, что у защитника красных Трента Александер-Арнольда есть всё, чтобы завоевать «Золотой мяч».



«Здесь есть футбольные эксперты? Выиграл ли Кафу «Золотой мяч»? Нет. И он считает, что правый защитник должен выиграть «Золотой мяч»? Я не мог бы любить Александер-Арнольда сильнее. Я восхищаюсь его навыками, он замечательный парень и всё такое. Но эти слова Кафу – невероятно позитивные. Да, у Трента большой потенциал. Выиграет он «Золотой мяч» или нет, я понятия не имею. Но спасибо Кафу за то, что он такой славный парень», — приводит слова Клоппа Goal.com.



Последним защитником, которому удалось завоевать «Золотой мяч», был итальянец Фабио Каннаваро в 2006 году. В прошлом году партнёр Александер-Арнольда по команде Вирджил ван Дейк финишировал вторым в голосовании.

Александер-Арнольд отреагировал на слова Кафу про «Золотой мяч»