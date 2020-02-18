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Тарасов назвал переход в «Рубин» шансом вернуться в большой футбол

Тарасов назвал переход в «Рубин» шансом вернуться в большой футбол
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Рубина» полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал переход в казанский клуб. Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до лета этого года.

«Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределённости. Спасибо «Рубину», что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас – завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде.

У меня были и другие варианты, но перед Новым годом состоялся звонок из «Рубина», предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Всё-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме. Хотели посмотреть на состояние моего здоровья. Я отнёсся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме. Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определённый вызов», — цитирует Тарасова пресс-служба «Рубина».

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