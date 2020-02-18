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Судья VAR объяснил отмену гола защитника «Челси» Зума в ворота «Манчестер Юнайтед»

Судья VAR объяснил отмену гола защитника «Челси» Зума в ворота «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Видеоассистент главного арбитра Энтони Тэйлора Крис Кавана, работавший на матче 26-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (0:2), рассказал, почему гол защитника лондонцев Курта Зума был отменён.

Как сказал судья, контакт между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Фредом и защитником лондонского клуба Сесаром Аспиликуэтой был в рамках правил, в то время как испанец положил две руки на защитника манкунианцев Брендона Уильямса и толкнул его, что не позволило футболисту «МЮ» вынести мяч.

Видео отменённого гола Зума можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 38 очков в 26 турах чемпионата Англии.

В матче «Челси» с «МЮ» из-за VAR отменили два гола
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