Судья VAR объяснил отмену гола защитника «Челси» Зума в ворота «Манчестер Юнайтед»

Видеоассистент главного арбитра Энтони Тэйлора Крис Кавана, работавший на матче 26-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (0:2), рассказал, почему гол защитника лондонцев Курта Зума был отменён.



Как сказал судья, контакт между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Фредом и защитником лондонского клуба Сесаром Аспиликуэтой был в рамках правил, в то время как испанец положил две руки на защитника манкунианцев Брендона Уильямса и толкнул его, что не позволило футболисту «МЮ» вынести мяч.

Видео отменённого гола Зума можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 38 очков в 26 турах чемпионата Англии.