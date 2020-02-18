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Бывший тренер академии «Спартака» объяснил переход братьев Миранчук в «Локомотив»

Бывший тренер академии «Спартака» объяснил переход
Бывший тренер академии «Спартака» объяснил переход братьев Миранчук в «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер академии «Спартака» Владимир Бодров рассказал о причинах ухода полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в «Локомотив».

«Две мамы, Миранчуков и другого мальчика из Краснодарского края, работали в «Спартаке» воспитателями. Готовили еду и опекали приезжих ребят, живших на съёмных квартирах, а потом в общежитии. Когда в академии построили интернат, там требовался только один воспитатель.

Руководство и в частности директор академии Геннадий Владимирович Морозов решили оставить маму другого краснодарского парня. Я говорил: «Вы делаете глупость. Если не оставите Елену Юрьевну Миранчук, она заберёт детей из «Спартака». Так и произошло. Увела их в «Локомотив». Туда же через полгода ушёл и Сергей Полстянов, взяв с собой ещё несколько человек 1995 года.

Через год братья выросли, окрепли, и меня заставили писать объяснительную – почему Миранчуки ушли из «Спартака», — цитирует Бодрова Sportbox.

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