Уткин: если Тедеско по контракту может уйти, то это отставка менеджмента в полном составе

Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном возвращении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Германию.



«Меня просят прокомментировал ситуацию с Тедеско и «Гертой». «Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке». Я должен сказать, что контракта Тедеско со «Спартаком» не читал, но полагаю, что если в нём есть возможность расторжения сейчас, когда команда ещё не начала при новом тренере играть, то, наверное, это очень и очень глупо составленный контракт. И если это так, то это отставка менеджмента в полном составе немедленно. Впрочем, «Спартаку» к этому не привыкать.



Но, честно говоря, я думаю, что Тедеско и сам должен понимать, что если в такой ситуации он поменяет клуб, то, наверное, это впоследствии скажется на его репутации», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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