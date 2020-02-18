М. Фернандес: ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания и побеждал в чемпионате

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о возобновлении чемпионата России и рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Наша цель всегда одна – первое место. Разумеется, знаем, что «Зенит» опережает нас на 11 очков. Но я прекрасно помню, как однажды нам удалось отыграть подобное отставание и выиграть золото. Понятно, что ситуации и чемпионаты разные, и всё же мы будем бороться за главный трофей, пока сохраняются шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно. А если математически шансов на золото у нас не останется, мы все равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем всё, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов.», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

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