Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить бывшему полузащитнику команды Мануэлу Фернандешу более 11 млн рублей.

В Лозанне состоялось заседание по делу бывшего хавбека московского клуба. Футболист обратился в суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Ольга Смородская. Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.

«CAS обязал «Локомотив» выплатить Фернандешу нужную сумму», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Мануэл Фернандеш выступал за московский клуб с 2014 по 2019 год, игроком «Краснодара» португалец стал в сентябре прошлого года.