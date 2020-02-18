Капелло предложил пожизненно дисквалифицировать фанатов за расизм

Бывший главный тренер национальной команды России Фабио Капелло поделился мнением о том, как можно решить проблемы расизма в футболе.

«Некоторые болельщики выбегают на поле, кто-то специально ходит на стадион, чтобы оскорблять игроков на расовой почве. Такие люди должны быть вне футбола и получать дисквалификацию пожизненно, а не на два-три матча. Я слышал, что в Италии дисквалифицировали фаната на четыре года, но не на всю жизнь. Нельзя, чтобы такие болельщики появлялись на стадионе», — приводит слова Капелло Sky Sports.

Днём ранее, 17 февраля, в Португалии малийский нападающий «Порту» Мусса Марега подверг критике арбитра, который показал ему жёлтую карточку за нежелание играть вследствие расистских оскорблений со стороны фанатов.