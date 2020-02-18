Клаттенбург: Магуайр не должен был находиться на поле, когда забивал в ворота «Челси»

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург разобрал эпизод из матча 26-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед» (0:2), в котором главный судья Энтони Тейлор принял спорное решение не наказывать защитника гостей Гарри Магуайра.



«Магуайр не должен был находиться на поле в момент, когда забивал второй гол «Манчестер Юнайтед». После первого просмотра я был на стороне Магуайра, поскольку решил, что, возможно, он столкнулся с нападающим «Челси» по инерции после борьбы за мяч. Однако повтор показал, что защитник «Юнайтед» сделал акцентированное движение в сторону Батшуайи, которого можно было избежать. Он направил ногу в пах Батшуайи и должен был увидеть перед собой красную карточку.



Судья VAR посмотрел эпизод, но не расценил действия Тейлора как ошибку, и в этом заключается несогласованность. Давайте не забывать, что Тейлор был ключевой фигурой в моменте с удалением Сон Хын Мина за аналогичный фол в матче «Тоттенхэма» с «Челси» в декабре прошлого года. Он не увидел действия Магуайра, но если бы он пошёл к монитору возле бровки, то, уверен, удалил бы его», — написал Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.

Магуайр: это была естественная реакция. Думал, что Батшуайи упадёт на меня