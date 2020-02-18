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Венгер ответил на слова Эмери о катившемся по наклонной «Арсенале»

Венгер ответил на слова Эмери о катившемся по наклонной «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова Унаи Эмери о состоянии команды.

Напомним, испанский специалист сказал, что с момента его прихода «Арсенал» был клубом, который катился по наклонной на протяжении нескольких лет.

«В 2017 году «Арсенал» набрал 75 очков и выиграл Кубок Англии, поэтому вы не можете сказать, что клуб был в упадке. За год до этого мы заняли второе место в чемпионате. 2018 год, который был для меня последним, был тяжёлый, но по одному сезону делать выводу и исходить только из него.

«Арсенал» — это клуб, который находится в очень сильном финансовом положении. В команде есть хорошие игроки, и как тренер, ты должен отвечать за результат и за то, что ты делаешь, не оглядываясь по сторонам. Именно так и не иначе», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет
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