Хендерсон: время Коутиньо в «Ливерпуле» прошло

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон поделился мыслями о возможном возвращении в клуб полузащитника Филиппе Коутиньо, ныне принадлежащего «Барселоне» и выступающего за «Баварию» на правах аренды.



«Фил – мой хороший друг. Я считаю его выдающимся игроком. У него есть всё, включая правильное отношение к делу, и он любит футбол. Так что, конечно, я бы всегда был рад увидеть его здесь, но от меня ничего не зависит. Наверное, лучше спросить об этом тренера.



Парни относились к Коутиньо с теплом, так что если вы спросите их, я уверен, они скажут, что были бы рады ему возвращению. Но я считаю, что его время здесь прошло. Он ушёл, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидем того Фила, что играл здесь», — приводит слова Хендерсона Sport.es.



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