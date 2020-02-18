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Хендерсон: время Коутиньо в «Ливерпуле» прошло

Хендерсон: время Коутиньо в «Ливерпуле» прошло
Футбол / Англия 0

Капитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон поделился мыслями о возможном возвращении в клуб полузащитника Филиппе Коутиньо, ныне принадлежащего «Барселоне» и выступающего за «Баварию» на правах аренды.

«Фил – мой хороший друг. Я считаю его выдающимся игроком. У него есть всё, включая правильное отношение к делу, и он любит футбол. Так что, конечно, я бы всегда был рад увидеть его здесь, но от меня ничего не зависит. Наверное, лучше спросить об этом тренера.

Парни относились к Коутиньо с теплом, так что если вы спросите их, я уверен, они скажут, что были бы рады ему возвращению. Но я считаю, что его время здесь прошло. Он ушёл, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидем того Фила, что играл здесь», — приводит слова Хендерсона Sport.es.

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