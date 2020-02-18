«Тоттенхэм» потерял из-за травмы Сона, игроку будет сделана операция
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за травмы.
Как сообщается на официальном сайте лондонской команды, на этой неделе корейскому игроку предстоит операция в связи с переломом правой руки. Игрок получил травму в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2).
Как сообщает медицинский штаб лондонского клуба, Сон Хын Мин пропустит несколько недель. Таким образом, нападающий «Тоттенхэма» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится завтра, 19 февраля, на домашней арене лондонского клуба.
В этом сезоне Сон Хын Мин принял участие в 21 матче в английской Премьер-лиге. Форвард сборной Южной Кореи забил 9 голов и стал автором 8 результативных передач.
Сон Хын Мин — первый азиатский игрок, забивший 50 голов в АПЛ
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