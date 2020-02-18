Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» потерял из-за травмы Сона, игроку будет сделана операция

«Тоттенхэм» потерял из-за травмы Сона, игроку будет сделана операция
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за травмы.

Как сообщается на официальном сайте лондонской команды, на этой неделе корейскому игроку предстоит операция в связи с переломом правой руки. Игрок получил травму в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2).

Как сообщает медицинский штаб лондонского клуба, Сон Хын Мин пропустит несколько недель. Таким образом, нападающий «Тоттенхэма» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится завтра, 19 февраля, на домашней арене лондонского клуба.

В этом сезоне Сон Хын Мин принял участие в 21 матче в английской Премьер-лиге. Форвард сборной Южной Кореи забил 9 голов и стал автором 8 результативных передач.

Сон Хын Мин — первый азиатский игрок, забивший 50 голов в АПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020