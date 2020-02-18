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Появились доказательства, что «Барселона» наняла компанию, очерняющую Месси в соцсетях

Появились доказательства, что «Барселона» наняла к
Появились доказательства, что «Барселона» наняла компанию, очерняющую Месси в соцсетях
Футбол / Испания 0

«Барселона» действительно платила определённой компании за поддержку президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и критику футболистов команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER со ссылкой на El Larguero.

Как сообщает источник, компания, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу и совета директоров клуба, действительно нанята «Барселоной». Были опубликованы доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга социальных сетей с целью получения определённых знаний».

«Барселона», в свою очередь, потребовала от испанских СМИ принести извинения и немедленно опубликовать опровержение этой информации.

Однако было опубликовано досье на 36 страниц, в котором зафиксировано сотрудничество «Барселоны» с данной компанией. Именно она была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других. В договорах упомянуты аккаунты в социальных сетях, на которых следовало произвести атаку. Также появилась информация, что руководителем этой компании является правая рука Бартомеу.

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