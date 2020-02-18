Появились доказательства, что «Барселона» наняла компанию, очерняющую Месси в соцсетях

«Барселона» действительно платила определённой компании за поддержку президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и критику футболистов команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER со ссылкой на El Larguero.
Как сообщает источник, компания, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу и совета директоров клуба, действительно нанята «Барселоной». Были опубликованы доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга социальных сетей с целью получения определённых знаний».
«Барселона», в свою очередь, потребовала от испанских СМИ принести извинения и немедленно опубликовать опровержение этой информации.
Однако было опубликовано досье на 36 страниц, в котором зафиксировано сотрудничество «Барселоны» с данной компанией. Именно она была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других. В договорах упомянуты аккаунты в социальных сетях, на которых следовало произвести атаку. Также появилась информация, что руководителем этой компании является правая рука Бартомеу.
- 18 февраля 2020
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:11
-
14:55
-
14:36
-
14:25
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:04
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
11:52
-
11:51
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30