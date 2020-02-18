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Rambler Group и «Матч ТВ» урегулировали спор

Rambler Group и «Матч ТВ» урегулировали спор
Футбол 0

Rambler Group и «Матч ТВ» подписали обоюдный отказ от исковых требований в рамках судебных заседаний, состоявшихся 18 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, Rambler Group обратился в суд с требованием о блокировке контента английской Премьер-лиги на сайте «Матч ТВ». Ранее телеканал обратился в Мосгорсуд с требованием о прекращении нелегального использования видеоконтента РПЛ в отношении сайта «Чемпионат.com», входящего в состав Rambler Group.

«Rambler Group и «Матч ТВ» удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удалён, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу», — говорится в совместном заявлении сторон.

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