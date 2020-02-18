Rambler Group и «Матч ТВ» урегулировали спор

Rambler Group и «Матч ТВ» подписали обоюдный отказ от исковых требований в рамках судебных заседаний, состоявшихся 18 февраля, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, Rambler Group обратился в суд с требованием о блокировке контента английской Премьер-лиги на сайте «Матч ТВ». Ранее телеканал обратился в Мосгорсуд с требованием о прекращении нелегального использования видеоконтента РПЛ в отношении сайта «Чемпионат.com», входящего в состав Rambler Group.
«Rambler Group и «Матч ТВ» удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удалён, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу», — говорится в совместном заявлении сторон.
- 18 февраля 2020
-
17:20
-
17:04
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:11
-
14:55
-
14:36
-
14:25
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:04
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
11:52
-
11:51
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14