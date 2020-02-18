Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бартомеу: «Барселона» заказывала услуги мониторинга соцсетей, а не очернения игроков

Бартомеу: «Барселона» заказывала услуги мониторинга соцсетей, а не очернения игроков
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выступил с заявлением относительно последних событий, связанных с клубом.

Ранее появилась информация, что «Барселона» наняла компанию и потратила € 1 млн на поддержку имиджа Бартомеу и критику Месси и других игроков команды, кто не поддерживает совет директоров и руководство клуба.

«Барселона» никогда не нанимала никакой компании, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо.

Клуб будет делать это всеми возможными средствами перед теми, кто обвиняет нас в совершении подобных действий. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирму с целью очернения и критики.

Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Подавляющее большинство организаций и корпораций работает в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Появились доказательства, что «Барселона» наняла компанию, очерняющую Месси в соцсетях
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020