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Карасёв обслужит матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик»

Карасёв обслужит матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик»
Футбол / Лига Европы 0

Бригада российских судей во главе с Сергеем Карасёвым будет обслуживать первый матч 1/16 финала Лиги Европы между датским «Копенгагеном» и шотландским «Селтиком», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ассистировать Карасёву будут судьи на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Сергей Лапочкин. VAR — Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч «Копенгаген» — «Селтик» состоится 20 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен». Встреча начнётся в 20:55 мск.

В нынешнем сезоне Карасёв уже работал в Лиге Европы. 3 октября 2019 года он судил матч группового этапа «Фейеноорд» — «Порту». Встреча завершилась победой голландского клуба со счётом 2:0.

Таблица 1/16 финала Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

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