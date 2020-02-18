«Атлетико» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду также войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.
Ответная встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» состоится 11 марта в Ливерпуле.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
22:00Шишкин подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:20
-
17:04
Партнерский контент