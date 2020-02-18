«Локомотив» огласил состав на матч с норвежским клубом «Волеренга»

Московский «Локомотив» представил стартовый состав на товарищеский матч с норвежским клубом «Волеренга», который пройдёт сегодня, 18 февраля. Начало — в 18:00 мск.



«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Эдер.



Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Тугарев, Куликов, Коломейцев, Сулейманов, Рыбчинский, М. Мухин.

Вторая товарищеская игра «железнодорожников» на сборе состоится 22 февраля. Соперником московской команды станет «Чайка».

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.