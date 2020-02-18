Российский голкипер Злобин попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги Европы с «Шахтёром»
Российский голкипер Иван Злобин попал в заявку «Бенфики» на матч 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром». Всего в заявку лиссабонской команды попали 18 футболистов.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Бенфика» состоится послезавтра, 20 февраля, на стадионе «Металлист» в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/2019 Злобин был основным вратарём «Бенфики-Б», играющей во втором дивизионе, а в начале 2019 года был переведён в основную команду. За дубль лиссабонского клуба российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.
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