«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Боруссия» — «ПСЖ» на «Чемпионате»
Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».
«Боруссия» Д — «ПСЖ»: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты на матч
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
22:00Шишкин подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:20
-
17:04
Партнерский контент