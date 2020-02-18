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«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Боруссия» — «ПСЖ» на «Чемпионате»

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».

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