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«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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Клопп: не хотел оказывать давление на Сарри, я уважаю его

Клопп: не хотел оказывать давление на Сарри, я уважаю его
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» прокомментировал свои слова в адрес наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Ранее немецкий специалист признался, что считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов, однако не понимает, почему туринский клуб не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом. После этого Сарри назвал Клоппа смешным и отметил, что подобные заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита Лиги чемпионов.

«Иногда я не думаю, что говорю. Такое случается. Я сказал, что не знаю, почему „Ювентус“ не оторвался ото всех в Серии А на 10 очков. Я не хотел оказывать какое-либо давление на Маурицио, я уважаю его. Я был рад услышать его ответ на мои слова.

Бывает, я говорю вещи, которые не стоит воспринимать всерьёз. Главные фавориты в Лиге чемпионов — это „ПСЖ“, так что теперь парижане испытывают давление (смеётся). Не думаю, что мои слова вообще могут оказать на какую-либо команду давление, если честно», — приводит слова Клоппа Football Italia.

Сарри — о словах Клоппа: такие заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита ЛЧ
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