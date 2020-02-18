Клопп: не хотел оказывать давление на Сарри, я уважаю его

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» прокомментировал свои слова в адрес наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри.



Ранее немецкий специалист признался, что считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов, однако не понимает, почему туринский клуб не лидирует в Серии А с 10-очковым отрывом. После этого Сарри назвал Клоппа смешным и отметил, что подобные заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита Лиги чемпионов.



«Иногда я не думаю, что говорю. Такое случается. Я сказал, что не знаю, почему „Ювентус“ не оторвался ото всех в Серии А на 10 очков. Я не хотел оказывать какое-либо давление на Маурицио, я уважаю его. Я был рад услышать его ответ на мои слова.



Бывает, я говорю вещи, которые не стоит воспринимать всерьёз. Главные фавориты в Лиге чемпионов — это „ПСЖ“, так что теперь парижане испытывают давление (смеётся). Не думаю, что мои слова вообще могут оказать на какую-либо команду давление, если честно», — приводит слова Клоппа Football Italia.

Сарри — о словах Клоппа: такие заявления избавляют «Ливерпуль» от бремени фаворита ЛЧ